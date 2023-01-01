Биография

Владимир Тебенко — российский актер театра и кино. Родился в городе Шахтерский 26 апреля 1964 года. После выпуска из средней школы Владимир пошел учиться в студию при Новороссийском муниципальном драматическом театре. Окончив ее, стал членом труппы этого же театра. Артист участвовал в постановках «Собачье сердце», «Укрощение строптивой», «Завтра была война» и еще в нескольких десятках спектаклей. За плечами Владимира Тебенко более 40 ролей в кино. Актер дебютировал в сериале «Звездочет» в 2004-м, а через год снялся в картинах «Мама не горюй 2», «Авантюристка», «Бухта Филиппа» и «Семь раз отмерь». Также в его творческой биографии можно найти комедийные ленты «Горько!» и «Каникулы президента», драму «Чики» 2020 года, детективный сериал «Русалки».