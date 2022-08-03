Белые розы надежды. Серия 4
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Белые розы надежды
1-й сезон
4-я серия

Белые розы надежды (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12011, Белые розы надежды. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкальное училище, у девушки прекрасный голос. На дне рождения у подруги она знакомится с Федором, выпускником-геологом. Но Федор по распределению отправляется на БАМ. Женя с нетерпением ждет от него писем. Она влюблена. В общежитие приходит письмо для Жени, однако злая вахтерша отправляет конверт обратно, со штемпелем «Адресат выбыл».

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Белые розы надежды»