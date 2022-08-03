Белые розы надежды (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.12011, Белые розы надежды. Серия 4
Мелодрама16+
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О сериале
Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкальное училище, у девушки прекрасный голос. На дне рождения у подруги она знакомится с Федором, выпускником-геологом. Но Федор по распределению отправляется на БАМ. Женя с нетерпением ждет от него писем. Она влюблена. В общежитие приходит письмо для Жени, однако злая вахтерша отправляет конверт обратно, со штемпелем «Адресат выбыл».
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- СДРежиссёр
Станислав
Дремов
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- ОМАктёр
Олег
Морозов
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- ОСАктриса
Оксана
Семенова
- ДДАктёр
Денис
Демин
- ИБАктриса
Ирина
Бунина
- СОАктриса
Светлана
Орличенко
- ОААктриса
Ольга
Атанасова
- ОГАктриса
Ольга
Гришина
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- РБОператор
Роман
Бойко
- АШКомпозитор
Анатолий
Шмаргун