Бар «На грудь» (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Бар «На грудь». Сезон 1. Серия 3
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Остроумный сериал, исследующий души обычных россиян. Каждый эпизод – короткая история колоритного персонажа из числа тех, что садятся за стойку рассказать бармену о наболевшем. Среди них – бандит из 90-х, питерский интеллигент и девушка из Челябинска.
