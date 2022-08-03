Бар «На грудь». Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Бар «На грудь»
1-й сезон
3-я серия

Бар «На грудь» (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Бар «На грудь». Сезон 1. Серия 3
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Остроумный сериал, исследующий души обычных россиян. Каждый эпизод – короткая история колоритного персонажа из числа тех, что садятся за стойку рассказать бармену о наболевшем. Среди них – бандит из 90-х, питерский интеллигент и девушка из Челябинска.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бар «На грудь»»