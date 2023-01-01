Бар «На грудь»
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Бар «На грудь»

Бар «На грудь» (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Бар «На грудь» 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остроумный сериал, исследующий души обычных россиян. Каждый эпизод – короткая история колоритного персонажа из числа тех, что садятся за стойку рассказать бармену о наболевшем. Среди них – бандит из 90-х, питерский интеллигент и девушка из Челябинска.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бар «На грудь»»

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