WinkСериалыАрт и факт1-й сезон4-я серия
Арт и факт (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.32023, Арт и факт. Сезон 1. Серия 4
Драма, Биография18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мини-сериал в формате альманаха о знаменитых российских художниках, их знаковых полотнах и обстоятельствах их создания. Четыре новеллы расскажут о мастерах живописи, работы которых прочно вошли в мировую историю искусства. Герои проекта — Михаил Врубель, Иван Шишкин, Василий Перов и Виктор Борисов-Мусатов. Эпизоды сериала представлены в разных жанрах и стилях — среди них есть и мистический триллер, и комедия, и мелодрама, и мрачная трагедия. Судьбы художников переплетаются с жизнями персонажей картин, а их личности приобретают кинематографическое воплощение с легким налетом выдумки. Взглянуть на знакомые шедевры по-новому позволит «Арт и Факт» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Фэнтези, Биография
КачествоFull HD
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- ОГРежиссёр
Олег
Гусев
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Дмитрий
Могучев
- ВКАктёр
Владислав
Комаров
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Евгений
Филатов
- ОСАктриса
Олеся
Соколова
- Актриса
Соня
Присс
- ЕИАктриса
Екатерина
Ильина
- АИАктёр
Алексей
Ильин
- ИИСценарист
Инга
Ильм
- ВРПродюсер
Владислав
Рабинов
- НКПродюсер
Николай
Кудряшов
- ИГПродюсер
Ирина
Гусева
- Художница
Елена
Жукова
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- Композитор
Феликс
Ильиных