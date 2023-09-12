Арт и факт. Сезон 1. Серия 1
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Арт и факт (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32023, Арт и факт. Сезон 1. Серия 1
Драма, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мини-сериал в формате альманаха о знаменитых российских художниках, их знаковых полотнах и обстоятельствах их создания. Четыре новеллы расскажут о мастерах живописи, работы которых прочно вошли в мировую историю искусства. Герои проекта — Михаил Врубель, Иван Шишкин, Василий Перов и Виктор Борисов-Мусатов. Эпизоды сериала представлены в разных жанрах и стилях — среди них есть и мистический триллер, и комедия, и мелодрама, и мрачная трагедия. Судьбы художников переплетаются с жизнями персонажей картин, а их личности приобретают кинематографическое воплощение с легким налетом выдумки. Взглянуть на знакомые шедевры по-новому позволит «Арт и Факт» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Фэнтези, Биография
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Арт и факт»