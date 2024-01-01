Фазенда средней полосы. XX – XXI
Wink
Сериалы
Антология русской дачи
1-й сезон
Фазенда средней полосы. XX – XXI
8.82024, Фазенда средней полосы. XX – XXI
ТВ-шоу16+

Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вторая половина 20 века (60-е годы). Хрущевские 6 соток от предприятия и коллективное садоводство. Брежневские «скворечники на земле». Дачные кооперативы и СНТ «за чертой осёдлости». Горбачевская отмена ограничений по обустройству дачного участка. Дача, как способ прокормиться советскому человеку в эпоху тотального дефицита: русская традиция заготовок на зиму. Постройка дачи в советское время из подручных материалов: печка-буржуйка и колонка, как вершина комфортной жизни советского дачника. Дача, как элитная недвижимость 21 века.

Сериал Фазенда средней полосы 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг