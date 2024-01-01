Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Вторая половина 20 века (60-е годы). Хрущевские 6 соток от предприятия и коллективное садоводство. Брежневские «скворечники на земле». Дачные кооперативы и СНТ «за чертой осёдлости». Горбачевская отмена ограничений по обустройству дачного участка. Дача, как способ прокормиться советскому человеку в эпоху тотального дефицита: русская традиция заготовок на зиму. Постройка дачи в советское время из подручных материалов: печка-буржуйка и колонка, как вершина комфортной жизни советского дачника. Дача, как элитная недвижимость 21 века.



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