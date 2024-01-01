Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

17-18 век. Как в России появились «дачи»? Исторический экскурс в понятия «вотчина», «усадьба», «имение». «Дачи» (от глагола «дать» – государем данные), дарованные князьями своим вассалам. Петр I, жаловавший в 18 веке подданным земли под Санкт-Петербургом для строительства загородных домов. Петергофская дорога: Петергоф, Стрельня, Ораниенбаум. Усадьба Дашковой «Кирьяново». Усадьба Нарышкиных «Красная мыза», дача Сиверса, Дом Воронцова («Богомоловская дача»), Чернышева дача («Александрино») Усадьба Демидова и/или другие. Дачи дворянские. Дачи купеческие.



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