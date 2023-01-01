Антология русской дачи (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный рассказ о появлении и развитии такого исключительно русского феномена, как загородная дача.



Дача — часть русской культуры и слово, которое точно не перевести на иностранные языки. Загородный дом на земельном участке прочно вписался в российскую жизнь и искусство, и без него сложно представить как классическую литературу, так и современные реалии элитного жилья. Сериал проследит, как княжеские вотчины X века сменились дачными поселками под Санкт-Петербургом, дворянскими гнездами, профессорскими дачами и знаменитыми советскими «шестью сотками».



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