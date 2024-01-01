Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Середина 20 века (начиная с 30-х годов). наследники барских имений - профессорские дачи, раскинувшиеся на десятках соток земли. Поселки творческой интеллигенции (ХЛАМ – поселок Худжников, Литерторов, Артистов, Музыкантов) Николина Гора, Малаховка, Валентиновка, Кратово, Красная Паха, Загорянка, Мамонтовка, Немчиновка, Внуково, Переделкино – под Москвой. Комарово, дачи на Финском заливе, Стрельня – под Ленинградом. Строительство дачных домов для работников различных организаций за счет государства. Дачи, окруженные городом: поселок художников на Соколе. Ведомственные дачи: Одинцово, Архангельское. «Казенные дачи».



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