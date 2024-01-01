Дворянские гнезда. XIX – XX
Wink
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Антология русской дачи
1-й сезон
Дворянские гнезда. XIX – XX
8.82024, Дворянские гнезда. XIX – XX
ТВ-шоу16+

Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

19 век. Дворянское гнездо 19 века – как символ России: как возникли, как строились, где располагались, чем отличались друг от друга. Значение «дворянского гнезда» в русс. литературе. Традиционный уклад дачной жизни. Останкино, Перово, Кунцево, Сокольники - под Москвой, Гатчина, Северская, Красное село, Дудергоф - под Санкт-Петербургом. Расширением «дачной» территории в начале 20 века, благодаря появлению железной дороги: Химки, Ховрино, Тарасовка, Пушкино, Малаховка, Томилино. Карельскому перешеек под Санкт-Петербургом.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

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