Антология русской дачи (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

19 век. Дворянское гнездо 19 века – как символ России: как возникли, как строились, где располагались, чем отличались друг от друга. Значение «дворянского гнезда» в русс. литературе. Традиционный уклад дачной жизни. Останкино, Перово, Кунцево, Сокольники - под Москвой, Гатчина, Северская, Красное село, Дудергоф - под Санкт-Петербургом. Расширением «дачной» территории в начале 20 века, благодаря появлению железной дороги: Химки, Ховрино, Тарасовка, Пушкино, Малаховка, Томилино. Карельскому перешеек под Санкт-Петербургом.



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