Американская история преступлений. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Американская история преступлений
Народ против О. Джея Симпсона
1-я серия
8.12016, American Crime Story
Драма, Исторический18+

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Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и расскажет о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории Соединенных Штатов. Первый сезон поведает зрителям обо всех перипетиях так называемого «Дела Симпсона», прогремевшего на весь мир в 90-х годах прошлого века. Окровавленные перчатки, странные показания соседей, попытка суицида, чехарда с присяжными и знаменитая погоня за подозреваемым, которая транслировалась по телевизору в прямом эфире… Эта история о том, как звезда экранов, возможно, жестоко убил двух человек, настолько запутана, что зрителю придется самому выбрать верную сторону.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»