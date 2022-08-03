Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Каждый сезон проекта снят в жанре криминальной драмы и расскажет о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории Соединенных Штатов. Первый сезон поведает зрителям обо всех перипетиях так называемого «Дела Симпсона», прогремевшего на весь мир в 90-х годах прошлого века. Окровавленные перчатки, странные показания соседей, попытка суицида, чехарда с присяжными и знаменитая погоня за подозреваемым, которая транслировалась по телевизору в прямом эфире… Эта история о том, как звезда экранов, возможно, жестоко убил двух человек, настолько запутана, что зрителю придется самому выбрать верную сторону.

