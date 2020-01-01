Алиса (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Полная сюжетных твистов фантастическая дорама о путешествиях во времени и параллельных мирах. Детектив Пак Чингём уже 10 лет ищет убийц своей матери. Несмотря на то, что прошло так много времени, он не теряет надежды. Однажды в его жизни появляется гениальная ученая Юн Тэи, как две капли воды похожая на погибшую. Она помешана на исследованиях времени, и вскоре становится понятно, что их с Чингёмом интересы совпадают, ведь убившие его мать мерзавцы прибыли из другого мира. Детективу еще предстоит узнать, что он был был зачат путешественниками во времени. Чем закончится запутанное расследование Чингёма, узнаете, посмотрев онлайн дораму «Алиса» с русской озвучкой.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Боевик, Детектив
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пэк
Су-чхан
- Актриса
Ким
Хи-сон
- ЧВАктёр
Чу
Вон
- КЩАктёр
Квак
Щи-ян
- ЛДАктриса
Ли
Да-ин
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- Актёр
Ли
Джэ-юн
- ЧАктёр
Чихёк
- ЧХАктёр
Чхве
Хон-иль
- КГАктёр
Ким
Гён-нам
- КЧСценарист
Кан
Чхоль-гю
- КГСценарист
Ким
Га-ён
- КГСценарист
Ким
Гю-вон
- АКАктриса дубляжа
Алена
Козлова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина