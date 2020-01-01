Алиса (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Полная сюжетных твистов фантастическая дорама о путешествиях во времени и параллельных мирах. Детектив Пак Чингём уже 10 лет ищет убийц своей матери. Несмотря на то, что прошло так много времени, он не теряет надежды. Однажды в его жизни появляется гениальная ученая Юн Тэи, как две капли воды похожая на погибшую. Она помешана на исследованиях времени, и вскоре становится понятно, что их с Чингёмом интересы совпадают, ведь убившие его мать мерзавцы прибыли из другого мира. Детективу еще предстоит узнать, что он был был зачат путешественниками во времени. Чем закончится запутанное расследование Чингёма, узнаете, посмотрев онлайн дораму «Алиса» с русской озвучкой.



Сериал Алиса 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.