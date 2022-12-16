Алиса. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Алиса
1-й сезон
2-я серия
9.12020, Alice
Детектив, Фантастика18+

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Алиса (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Полная сюжетных твистов фантастическая дорама о путешествиях во времени и параллельных мирах. Детектив Пак Чингём уже 10 лет ищет убийц своей матери. Несмотря на то, что прошло так много времени, он не теряет надежды. Однажды в его жизни появляется гениальная ученая Юн Тэи, как две капли воды похожая на погибшую. Она помешана на исследованиях времени, и вскоре становится понятно, что их с Чингёмом интересы совпадают, ведь убившие его мать мерзавцы прибыли из другого мира. Детективу еще предстоит узнать, что он был был зачат путешественниками во времени. Чем закончится запутанное расследование Чингёма, узнаете, посмотрев онлайн дораму «Алиса» с русской озвучкой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb