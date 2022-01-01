Актер (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Актер-неудачник получает шанс сыграть сложнейшую роль в своей жизни. Криминальный детектив от автора сериалов «Мажор» и «Метод». У Ивана Липатова трудный период в жизни: отсутствие жилья, уход девушки, множество долгов. Внезапно мужчине предлагают роль, за которую готовы прилично заплатить, однако детали ему неизвестны. В первый день съемок актера вырубают… Когда он приходит в себя, то понимает, что находится в багажнике автомобиля, а рядом лежит сумка с деньгами и документами. Вскоре Иван узнает, что теперь от него зависят жизни других людей. Чем обернется для Липатова эта опасная авантюра? Не пропустите сериал «Актер» — смотреть онлайн все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас только на видеосервисе Wink!



