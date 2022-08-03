WinkДетямАгенты Щ.И.Т.4-й сезон1-я серия
Агенты Щ.И.Т. (сериал, 2016) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
2016, Agents of S.H.I.E.L.D.
Фантастика12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал основан на кинокомиксах Marvel. В центре сюжета — секретная организация Щ.И.Т и ее агент Фил Колсон. Выжив после событий фильма «Мстители», он собирает вокруг себя небольшую команду профессионалов и выходит на тропу войны с преступностью. Сезон за сезоном Колсон поднимается по карьерной лестнице, дослужившись до директора Щ.И.Та.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КТРежиссёр
Кевин
Танчароэн
- ДБРежиссёр
Джесси
Бокко
- БДРежиссёр
Билл
Джирхарт
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актриса
Мин-На
Вэнь
- БДАктёр
Бретт
Далтон
- Актриса
Хлоя
Беннет
- ЙдАктёр
Йен
де Кестекер
- ЭХАктриса
Элизабет
Хенстридж
- НБАктёр
Ник
Блад
- Актриса
Эдрианн
Палики
- ГСАктёр
Генри
Симмонс
- НКАктриса
Наталия
Кордова-Бакли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- МТСценарист
Морисса
Танчароэн
- ДУСценарист
Джед
Уидон
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДБПродюсер
Джеффри
Белл
- ГАПродюсер
Гарри
А. Браун
- Продюсер
Стэн
Ли
- ДЛПродюсер
Джеф
Лоуб
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- РРХудожник
Роланд
Розенкранц
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- ФПОператор
Феликс
Парнелл
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири