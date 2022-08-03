Wink
Сериалы
Агент Картер HD
1-й сезон
1-я серия

Агент Картер HD (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Agent Carter 1 HD
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1946 год, послевоенная Америка. Мужчины наслаждаются отголосками своей боевой славы, полная сил и энтузиазма Пегги Картер чувствует себя лишней. Но все меняется, когда к ней обращается старый знакомый Говард Старк с просьбой найти и наказать недоброжелателей, опорочивших его имя.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент Картер HD»