4 машинки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Главные герои – забавные грузовички желтого, синего, красного и зеленого цвета. В каждой серии у машинок своя «миссия», например, поиграть с экскаватором в мячик или привезти детали новому автобусу. Мультик с развивающими играми и музыкой Моцарта поможет малышам распознавать цветовую палитру и геометрические формы, а также обучит основам счета.



