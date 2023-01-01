4 машинки
Wink
Детям
4 машинки
8.52014, 4 машинки 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

4 машинки (мультсериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вместе с героями мультфильма «4 машинки» ваш малыш будет учиться считать, различать цвета и геометрические фигуры, собирать конструктор. Яркий визуальный ряд дополнит музыкальное сопровождение, в мультфильме «4 машинки» прозвучат фрагменты из известных произведений Моцарта.

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