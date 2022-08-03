4 машинки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 160 смотреть онлайн

4 машинки. Сезон 1. Серия 160
2014, 4 машинки. Сезон 1. Серия 160
Мультсериалы0+
Главные герои – забавные грузовички желтого, синего, красного и зеленого цвета. В каждой серии у машинок своя «миссия», например, поиграть с экскаватором в мячик или привезти детали новому автобусу. Мультик с развивающими играми и музыкой Моцарта поможет малышам распознавать цветовую палитру и геометрические формы, а также обучит основам счета.

Россия
Мультсериалы
4 мин / 00:04

7.9 КиноПоиск