8.62014, 4 машинки. Сезон 1. Серия 188
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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4 машинки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 188 смотреть онлайн
О сериале
Главные герои – забавные грузовички желтого, синего, красного и зеленого цвета. В каждой серии у машинок своя «миссия», например, поиграть с экскаватором в мячик или привезти детали новому автобусу. Мультик с развивающими играми и музыкой Моцарта поможет малышам распознавать цветовую палитру и геометрические формы, а также обучит основам счета.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время4 мин / 00:04
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