4 машинки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 136 смотреть онлайн бесплатно

4 машинки. Сезон 1. Серия 136
8.62014, 4 машинки. Сезон 1. Серия 136
Мультсериалы0+

Главные герои – забавные грузовички желтого, синего, красного и зеленого цвета. В каждой серии у машинок своя «миссия», например, поиграть с экскаватором в мячик или привезти детали новому автобусу. Мультик с развивающими играми и музыкой Моцарта поможет малышам распознавать цветовую палитру и геометрические формы, а также обучит основам счета.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

