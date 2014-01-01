4 машинки. Сезон 1. Серия 78
Wink
Детям
4 машинки
1-й сезон
78-я серия
8.52014, 4 машинки. Сезон 1. Серия 78
Мультсериалы0+

4 машинки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 78 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главные герои – забавные грузовички желтого, синего, красного и зеленого цвета. В каждой серии у машинок своя «миссия», например, поиграть с экскаватором в мячик или привезти детали новому автобусу. Мультик с развивающими играми и музыкой Моцарта поможет малышам распознавать цветовую палитру и геометрические формы, а также обучит основам счета.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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