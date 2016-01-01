25-й час (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.22016, 25-й час. Сезон 1. Серия 11
Фантастика, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Однажды журналистка газеты «24 часа» Анна Громова спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность он дает ей старинные часы, которые обладают удивительным свойством. Они могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое, дав ему таким образом возможность изменить ход событий. Правда, управлять перемещениями героиня не может. Но когда жизням людей угрожает опасность, часы переносят Анну назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.
Сериал 25-й час 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаУкраина
ЖанрФантастика, Криминал, Драма
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НМРежиссёр
Николай
Михайлов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актёр
Антон
Хабаров
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ТШАктриса
Таисия
Шипилова
- НИАктёр
Николай
Иванов
- НБАктёр
Николай
Боклан
- ВБАктриса
Виктория
Билан
- ВСАктёр
Валерий
Сковронский
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АЗСценарист
Александр
Зеленко
- АОСценарист
Анна
Ольховская
- ЯДСценарист
Яна
Дубинянская
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- ВИОператор
Владимир
Иванов
- ТПКомпозитор
Тимур
Полянский
- ЮЗКомпозитор
Юрий
Здоренко