Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Sinui seonmul - 14il
Триллер, Фантастика16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Дочь Ким Су-хён похищают и убивают. Горе матери, потерявшей единственного и горячо любимого ребёнка, не имеет границ. Но небеса смилостивились над ней, и женщина получает шанс вернуться назад во времени за две недели до случившегося. Теперь у неё только 14 дней, чтобы попытаться спасти дочь.
Сериал Дар небес: 14 дней 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb