Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

События фантастической дорамы разворачиваются вокруг сценариста телевизионной передачи Ким Су Хен. Каждую неделю она подбирает горячие материалы из криминального мира и пускает в эфир. Однажды женщина делает передачу о маньяке, который уже убил несколько женщин и публикует его фоторобот. В результате убийца похищает дочь главной героини и звонит в студию в прямом эфире. Спустя некоторое время девочку находят мертвой. Для матери потеря ребенка становится невыносимым горем, но к счастью ей выпадает шанс все исправить. Су Хен попыталась даже свести счеты с жизнью, но в результате вернулась в прошлое на две недели. Теперь у нее есть возможность предотвратить ужасное преступление и спасти свою дочь, но какие сюрпризы ее ожидают?



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