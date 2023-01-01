Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+57 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Дар небес: 14 дней
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
События фантастической дорамы разворачиваются вокруг сценариста телевизионной передачи Ким Су Хен. Каждую неделю она подбирает горячие материалы из криминального мира и пускает в эфир. Однажды женщина делает передачу о маньяке, который уже убил несколько женщин и публикует его фоторобот. В результате убийца похищает дочь главной героини и звонит в студию в прямом эфире. Спустя некоторое время девочку находят мертвой. Для матери потеря ребенка становится невыносимым горем, но к счастью ей выпадает шанс все исправить. Су Хен попыталась даже свести счеты с жизнью, но в результате вернулась в прошлое на две недели. Теперь у нее есть возможность предотвратить ужасное преступление и спасти свою дочь, но какие сюрпризы ее ожидают?
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