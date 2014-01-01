Дар небес: 14 дней. Сезон 1. Серия 13
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Дар небес: 14 дней
1-й сезон
13-я серия

Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Sinui seonmul - 14il
Триллеры, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дочь Ким Су-хён похищают и убивают. Горе матери, потерявшей единственного и горячо любимого ребёнка, не имеет границ. Но небеса смилостивились над ней, и женщина получает шанс вернуться назад во времени за две недели до случившегося. Теперь у неё только 14 дней, чтобы попытаться спасти дочь.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb