Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.72014, Sinui seonmul - 14il
Триллер, Фантастика16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дочь Ким Су-хён похищают и убивают. Горе матери, потерявшей единственного и горячо любимого ребёнка, не имеет границ. Но небеса смилостивились над ней, и женщина получает шанс вернуться назад во времени за две недели до случившегося. Теперь у неё только 14 дней, чтобы попытаться спасти дочь.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив, Триллер
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb