Дар небес: 14 дней. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Дар небес: 14 дней
1-й сезон
2-я серия

Дар небес: 14 дней (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72014, Sinui seonmul - 14il
Триллер, Фантастика16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дочь Ким Су-хён похищают и убивают. Горе матери, потерявшей единственного и горячо любимого ребёнка, не имеет границ. Но небеса смилостивились над ней, и женщина получает шанс вернуться назад во времени за две недели до случившегося. Теперь у неё только 14 дней, чтобы попытаться спасти дочь.

Сериал Дар небес: 14 дней 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив, Триллер
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb