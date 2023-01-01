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Популярные мультфильмы

Популярные мультфильмы — прекрасный инструмент, чтобы научить ребенка чему-то новому и полезному, или же просто расслабиться и отдохнуть вместе со взрослыми. Ведь ни для кого не секрет, что взрослые тоже любят мультфильмы! На Wink есть подборка популярных мультфильмов, которые стали классикой и смогли завоевать сердца зрителей разных возрастов — здесь есть и популярные мультфильмы 2024 года, и советские мультфильмы, и популярные мультфильмы «Дисней». В коллекции представлены самые популярные мультфильмы мира, например, японское аниме «Ученик чудовища», китайский «Ти-рекс. Король динозавров», корейский «Сияющая Звезда», французский «Астерикс и тайное зелье», отечественные мультфильмы про богатырей и многие другие. Рекомендуем мультфильмы «Яга и книга заклинаний», «В стране чудес», «Кощей. Похититель невест», «Князь Владимир», «Повелитель драконов», «Пушистые мошенники», «Астробой», «Трон эльфов» и прочие популярные мультфильмы для детей и не только. Например, мультфильмы, которые понравятся и взрослым: «Белое пластиковое небо», «Красная черепаха», «Носферату. Ужас ночи» и другие. Эти мультфильмы различаются по стилю, жанру и целевой аудитории, но все они имеют свои уникальные особенности и посылы, которые делают их популярными среди зрителей всех возрастов. Смотреть мультфильмы онлайн в хорошем качестве вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!