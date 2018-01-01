WinkВсе подборкиСериалы, похожие на «Олдскул»
Олдскул
Подборка сериалов, похожих на «Олдскул». Если вам понравился сериал «Олдскул», проекты из нашей подборки точно вас заинтересуют.
9.5
Истинная красота
2020
9.5
Кадетство
2006
9.4
Мальчики краше цветов
2009
9.4
Родком
2020
9.3
Сельский учитель
2015
9.3
Кто ты — школа 2015
2015
9.3
Плакса
2023
9.3
Секрет в темной каморке
2021
9.2
ТораДора!
2008
9.2
Ранетки
2008
9.2
Школа 2017
2017
9.1
Класс лжецов
2019
9.1
Классная Катя
2021
9.0
В прямом эфире
2020
8.7
Политех
2023
8.5
Наше призвание
1981
5.6
Королева красоты или очень трудное детство
2002