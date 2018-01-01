Кино для детей

Кино для детей — это ступень на пути к восприятию искусства, которая оставляет след в сердце каждого взрослого киномана. Эта подборка создана специально для юных зрителей. Здесь собраны фильмы, которые подарят детям яркие эмоции и увлекательные приключения. От анимационных шедевров до добрых сказок — эти фильмы учат дружбе, смелости и доброте, помогая детям лучше понять мир вокруг них. Подборка подойдёт для семейного просмотра, где взрослые вместе с детьми смогут наслаждаться волшебством кино и проводить время весело и с пользой. В коллекции собраны как зарубежные фильмы, так и российское кино для детей: «Мой папа — вождь», «Баба Яга спасает мир», «По щучьему велению», «Чебурашка», «Лесной разбойник» и другие. Кино для детей и взрослых доступно в подписке Wink. Смотрите любые фильмы онлайн или с предварительной загрузкой на устройство — даже там, где не ловит сеть.