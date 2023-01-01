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Фильмы с Райаном Гослингом

Райан Гослинг — талантливый актер современности, известный своими разнообразными ролями в фильмах различных жанров. Полное имя — Гослинг Райан Томас. Фильмы с его участием славятся не банальными сюжетами и глубокими темами, подходящими для вдумчивого размышления. Был номинирован на три «Оскара», получил «Золотой глобус». Гослинг также известен своей музыкальной карьерой, он является участником инди-рок группы «Dead Man's Bones». В списке его ролей джазовый пианист, который влюбляется в начинающую актрису («Ла-Ла-Ленд»), учитель-наркоман («Полу-Нельсон»), кукла для девочек Кен («Барби»), невероятный гонщик («Драйв»), футболист («В погоне за мечтой»), детектив («Славные парни»), сотрудник избирательного штаба губернатора («Мартовские иды»), («Между нами музыка»), молодой талантливый музыкант («Между нами музыка») и многие другие. Это лишь некоторые из фильмов, в которых снялся Райан Гослинг, и каждый из них заслуживает внимания. Райан Гослинг — фильмы с его участием вы можете смотреть в онлайн-кинотеатре Wink!