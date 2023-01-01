Здесь и сейчас
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Здесь и сейчас

Здесь и сейчас (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.32018, Here and Now 1 сезон
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

За фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещe одна напасть — один из детей начинает наблюдать необъяснимые вещи, невидимые для других. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Здесь и сейчас»

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