Вероника не хочет умирать (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиня Вероника, успешная бизнес-леди, узнает об измене своего мужа Егора и собирается разводиться. Чтобы ленивый бездельник Егор не мог претендовать на ее бизнес при разделе имущества, Вероника по совету своего друга и партнера Артема, переводит временно все активы на его другую фи�рму втайне от мужа.



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