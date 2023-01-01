Вероника не хочет умирать (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Вероника не хочет умирать 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главная героиня Вероника, успешная бизнес-леди, узнает об измене своего мужа Егора и собирается разводиться. Чтобы ленивый бездельник Егор не мог претендовать на ее бизнес при разделе имущества, Вероника по совету своего друга и партнера Артема, переводит временно все активы на его другую фи�рму втайне от мужа.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- АЖАктриса
Анастасия
Жданова
- КСАктёр
Константин
Самоуков
- РВАктёр
Родион
Вьюшкин
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- МБАктриса
Маргарита
Быстрякова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- АГАктёр
Арсений
Гусев
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- МБАктриса
Мария
Буравлева
- НГАктриса
Наталья
Гриншпун
- ЮНСценарист
Юлия
Николаева
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ВГПродюсер
Виталий
Гулмасян
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- АВХудожница
Анна
Воронюк
- ОПМонтажёр
Олег
Прокопьев
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков