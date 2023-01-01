Вероника не хочет умирать
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Вероника не хочет умирать

Вероника не хочет умирать (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Вероника не хочет умирать 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главная героиня Вероника, успешная бизнес-леди, узнает об измене своего мужа Егора и собирается разводиться. Чтобы ленивый бездельник Егор не мог претендовать на ее бизнес при разделе имущества, Вероника по совету своего друга и партнера Артема, переводит временно все активы на его другую фирму втайне от мужа.

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