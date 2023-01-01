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Туристы (сериал, 2005) смотреть онлайн

9.12005, Туристы 1 сезон
Комедии16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Группа российских туристов отправляется на отдых в Турцию. Туда, где международным языком является русский, где курортные романы начинаются с каждым заходом солнца, где служащие отелей с улыбкой на устах делают на туристах свой бизнес, где базары кажутся бесконечными, а море такое голубое и время летит совсем незаметно. Все это и даже больше станет частью биографий персонажей лирической комедии «Туристы». А иначе и быть не может: русские уже давно превратили отдых в спорт и теперь ходят в победителях…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb