Туристы (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Группа российских туристов отправляется на отдых в Турцию. Туда, где международным языком является русский, где курортные романы начинаются с каждым заходом солнца, где служащие отелей с улыбкой на устах делают на туристах свой бизнес, где базары кажутся бесконечными, а море такое голубое и время летит совсем незаметно. Все это и даже больше станет частью биографий персонажей лирической комедии «Туристы». А иначе и быть не может: русские уже давно превратили отдых в спорт и теперь ходят в победителях…

