Туристы (сериал, 2005) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
8.92005, Туристы. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 1
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 2
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 3
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 4
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 6
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 7
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 10
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 11
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 12
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 13
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 14
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 15
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 16
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 17
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 18
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 19
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 20
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 21
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 22
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 23
- 16+46 мин
Туристы
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Группа российских туристов отправляется на отдых в Турцию. Туда, где международным языком является русский, где курортные романы начинаются с каждым заходом солнца, где служащие отелей с улыбкой на устах делают на туристах свой бизнес, где базары кажутся бесконечными, а море такое голубое и время летит совсем незаметно. Все это и даже больше станет частью биографий персонажей лирической комедии «Туристы». А иначе и быть не может: русские уже давно превратили отдых в спорт и теперь ходят в победителях…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb