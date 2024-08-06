Туристы (сериал, 2005) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Туристы. Сезон 1. Серия 13
Туристы (сериал, 2005) сезон 1 серия 13

2005, Туристы. Сезон 1. Серия 13
Комедия16+
Группа российских туристов отправляется на отдых в Турцию. Туда, где международным языком является русский, где курортные романы начинаются с каждым заходом солнца, где служащие отелей с улыбкой на устах делают на туристах свой бизнес, где базары кажутся бесконечными, а море такое голубое и время летит совсем незаметно. Все это и даже больше станет частью биографий персонажей лирической комедии «Туристы». А иначе и быть не может: русские уже давно превратили отдых в спорт и теперь ходят в победителях…

Россия
Комедия
45 мин / 00:45

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb