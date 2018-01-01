WinkСериалыԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)Актёры и съёмочная группа сериала «ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)»
Актёры и съёмочная группа сериала «ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)»
Режиссёры
Актёры
Майкл ДугласMichael Douglas
АктёрSandy Kominsky
Сара БэйкерSarah Baker
АктрисаMindy Kominsky
Грэм РоджерсGraham Rogers
АктёрJude
Мелисса ТэнгMelissa Tang
АктрисаMargaret
Кэйси Томас БраунCasey Thomas Brown
АктёрLane
Дженна Линг АдамсJenna Lyng Adams
АктрисаDarshani
Алан АркинAlan Arkin
АктёрNorman Newlander
Нэнси ТрэвисNancy Travis
АктрисаLisa
Эмили ОсментEmily Osment
АктрисаTheresa
Эшли ЛаТропAshleigh LaThrop
АктрисаBreana
Лиза ЭдельштейнLisa Edelstein
АктрисаPhoebe
Пол РайзерPaul Reiser
АктёрMartin
Рамон ХилариоRamon Hilario
АктёрAlex
Сьюзэн СалливанSusan Sullivan
АктрисаEileen
Хейли Джоэл ОсментHaley Joel Osment
АктёрRobby