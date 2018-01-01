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ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)
Актёры и съёмочная группа сериала «ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)»

Актёры и съёмочная группа сериала «ԿՈՄԻՆՍԿՈՒ ՄԵԹՈԴԸ The Kominsky Method (Метод Комински)»

Режиссёры

Энди Теннант

Энди Теннант

Andy Tennant
Режиссёр
Бет МакКарти-Миллер

Бет МакКарти-Миллер

Beth McCarthy-Miller
Режиссёр
Чак Лорри

Чак Лорри

Chuck Lorre
Режиссёр
Дональд Питри

Дональд Питри

Donald Petrie
Режиссёр

Актёры

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрSandy Kominsky
Сара Бэйкер

Сара Бэйкер

Sarah Baker
АктрисаMindy Kominsky
Грэм Роджерс

Грэм Роджерс

Graham Rogers
АктёрJude
Мелисса Тэнг

Мелисса Тэнг

Melissa Tang
АктрисаMargaret
Кэйси Томас Браун

Кэйси Томас Браун

Casey Thomas Brown
АктёрLane
Дженна Линг Адамс

Дженна Линг Адамс

Jenna Lyng Adams
АктрисаDarshani
Алан Аркин

Алан Аркин

Alan Arkin
АктёрNorman Newlander
Нэнси Трэвис

Нэнси Трэвис

Nancy Travis
АктрисаLisa
Эмили Осмент

Эмили Осмент

Emily Osment
АктрисаTheresa
Эшли ЛаТроп

Эшли ЛаТроп

Ashleigh LaThrop
АктрисаBreana
Лиза Эдельштейн

Лиза Эдельштейн

Lisa Edelstein
АктрисаPhoebe
Пол Райзер

Пол Райзер

Paul Reiser
АктёрMartin
Рамон Хиларио

Рамон Хиларио

Ramon Hilario
АктёрAlex
Сьюзэн Салливан

Сьюзэн Салливан

Susan Sullivan
АктрисаEileen
Хейли Джоэл Осмент

Хейли Джоэл Осмент

Haley Joel Osment
АктёрRobby

Сценаристы

Чак Лорри

Чак Лорри

Chuck Lorre
Сценарист

Продюсеры

Ник Бакай

Ник Бакай

Nick Bakay
Продюсер
Росс Кавано

Росс Кавано

Ross Cavanaugh
Продюсер
Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
Продюсер
Чак Лорри

Чак Лорри

Chuck Lorre
Продюсер
Эдди Городецки

Эдди Городецки

Eddie Gorodetsky
Продюсер
Энди Теннант

Энди Теннант

Andy Tennant
Продюсер
Бет МакКарти-Миллер

Бет МакКарти-Миллер

Beth McCarthy-Miller
Продюсер
Ричард Л. Фокс

Ричард Л. Фокс

Richard L. Fox
Продюсер

Художники

Денис Хадсон

Денис Хадсон

Denise Hudson
Художница
Бет Морган

Бет Морган

Beth Morgan
Художница
Кэти Орландо

Кэти Орландо

Kathryn Orlando
Художница

Операторы

Анетт Хаелльмигк

Анетт Хаелльмигк

Anette Haellmigk
Оператор
Хайме Рейносо

Хайме Рейносо

Jaime Reynoso
Оператор

Композиторы

Джефф Кардони

Джефф Кардони

Jeff Cardoni
Композитор