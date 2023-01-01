Биография

Сара Бэйкер – актриса. Родилась в 1990 году. Впервые на экраны попала еще ребенком. Первая роль Сары Бэйкер – Дикс в романтической комедии 2002 года «Стильная штучка». Много снималась в подростковом возрасте. Выступала в телевизионном шоу Лэнса Кролла, играя различные роли. Училась в университете штата Вирджиния. Помимо театрального искусства изучала английский язык. После завершения обучения перебралась в Атланту. Работала в местном театре актрисой и преподавателем сценических дисциплин. Выступала в Лос-Анжелесе как стендап-комик. Сыграв роль супруги главного персонажа комедийной ленты 2012 года о якобы честных выборах, обрела известность. Несомненный комический талант, умение играть достоверно и искренне принесли актрисе признание. Особенно понравилось критикам и публике участие Сары Бэйкер в сериале 2018 года «Метод Комински». Главная роль досталась исполнительнице и в комедийном детективе «Смерть Дика Лонга». В последние годы она четырежды номинировалась на призы и премии как лучшая комедийная актриса. И хотя награды ускользнули от артистки, само выдвижение на конкурс - уже немалый успех. В фильмографии актрисы более 70 картин.