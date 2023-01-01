Смерть шпионам. Лисья нора
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Смерть шпионам. Лисья нора
7.82012, Смерть шпионам. Лисья нора 1 сезон
Боевики, Военные16+

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Смерть шпионам. Лисья нора (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

1944 год, Белоруссия. Немецкие диверсанты, действующие в советском тылу, совершают нападение на машину представителя Генерального штаба Красной Армии и похищают важные документы. Пытаясь перейти линию фронта, командир группы немецкий полковник Нойбер прячет документы в лесу и попадает в плен. Теперь только он знает место тайника с секретным портфелем. По поручению Гиммлера, Скорцени готовит новый отряд специально подготовленных бойцов, цель которого – освободить из плена полковника Нойбера и вывезти спрятанные им документы в Германию. Диверсантам противостоят сотрудники советской армейской контрразведи «Смерш».

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Лисья нора»

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