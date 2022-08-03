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Слава

Слава (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Слава 1 сезон
Драма18+

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О сериале

В основе сюжета картины — подлинная история жизни легендарного спортсмена-хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Вячеслава Фетисова.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слава»