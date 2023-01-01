Скрестив мечи
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Скрестив мечи

Скрестив мечи (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

6.72020, Crossing Swords 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Патрик - добросердечный крестьянин, который занимает желанную роль оруженосца в королевском замке. Однако работа его мечты быстро превращается в сущий кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется гнездом алчных и разнузданных монархов. Хуже того, доблесть Патрика сделала его белой вороной в семье, где преступные братья хотят сделать его жизнь адом.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скрестив мечи»

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