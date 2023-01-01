Сердце ангела (сериал, 2015) смотреть онлайн

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«Сражаясь с совестью, рождаться заново» — таков слоган детектива с элементами мистики «Сердце ангела» (2014), который теперь можно смотреть онлайн на портале Wink. Будьте уверены, сериал «Сердце ангела» захватит вас с первой минуты и будет держать в напряжении до самого финала.



Едва не погибшему в результате покушения полицейскому Андрею Бирюкову (Михаил Пореченков) пересаживают донорское сердце. После операции майору начинает мерещиться незнакомый мужчина... Бирюков вскоре начинает догадываться, что загадочный призрак из его видений — это тот самый пожарный (Андрей Мерзликин), спасший жизнь Бирюкову. Он заставляет Бирюкова поступать по совести каждый раз, когда тот вынужден принимать важное решение. Чтобы узнать, как будут развиваться весьма странные взаимоотношения этих героев, начинайте смотреть онлайн сериал «Сердце ангела».



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