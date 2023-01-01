Рюкзак
Wink
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Рюкзак
8.02018, Рюкзак 1 сезон
ТВ-шоу16+

Рюкзак (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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