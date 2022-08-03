Рюкзак. Сезон 1. Серия 17
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Сериалы
Рюкзак
1-й сезон
17-я серия
8.12018, Рюкзак. Сезон 1. Серия 17
Реалити - шоу18+

Рюкзак (сериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
44 мин / 00:44

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