Рюкзак (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

2018, Рюкзак. Сезон 1. Серия 10
Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
43 мин / 00:43

