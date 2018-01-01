Рюкзак (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Чтобы увидеть мир и получить денежный приз, участникам придeтся пройти серьезное испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком, в неизвестной стране, без знания иностранного языка, имея лишь «Рюкзак» за спиной.



Сериал Рюкзак 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.